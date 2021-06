MONTPELIER, Vt. – The following students at the Community College of Vermont earned associate degrees in spring 2021:

Jeffrey G. Davis, Cavendish

Samantha Lee DeCarvalho, Ludlow

Emma E. Esty, Chester

Kristopher R. Haselton, Ludlow

Katelin Ann-Marie Powers, Ludlow

Amber M. Prepost, Chester

Casey J. Richardson, Chester

Sheila Marie Roby, Cavendish

Lillianne Grace Seward, Weston