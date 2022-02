Plymouth informational meeting tonight, Monday, Feb. 28 at 7 p.m. Attend in person, or access the meeting via Zoom at

https://us02web.zoom.us/j/88347138689?pwd=dnRjQUIYT0IXR0k3SIYrVW9aNHNIUT09

Meeting ID: 883 4713 8689

Passcode: 143124

One tap mobile:

+1312-626-6799 (Chicago)

+1929-205-6099 (New York)